العراق والإمارات يوقعان عقدا لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية بحضور الكاظمي

قالت وزارة النفط العراقية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن العراق وقع مع الإمارات عقد بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة برعاية وحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن بغداد بصدد توقيع عقد مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية لتوليد لبطاقة لبكهربائية بقدرة إنتاجية 1000 ميغاوات، وذلك ضمن مساعي الحكومة العراقية لحل أزمة نقص الكهرباء التي تعانيها البلاد.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية فقد أكد عبد الجبار لدى استقباله وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الإمارات سهيل محمد المزروعي أن "هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم آفاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الإماراتية لتوليد 1000 ميغاواط".

وصل وزير الطاقة الإماراتي إلى بغداد في وقت سابق من اليوم والتقى بنظيره العراقي وبحثا التعاون الثنائي في قطاعي النفط والطاقة.

ويعاني العراق نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً عليه، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، ما دفع البلاد إلى استيراد الطاقة الكهربائية من إيران لتعويض بعض النقص في الكهرباء التي تشهد انقطاعا لساعات طويلة خاصة في مناطق وسط وجنوب البلاد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.