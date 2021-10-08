آلان شيرار يكشف السر وراء الاحتفال الجنوني بعد استحواذ السعودية على ناديه

احتفى آلان شيرار، نجم وأسطورة منتخب إنجلترا لكرة القدم، أمس الخميس، باستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وعزا النجم الإنجليزي الفرحة الجنونية التي سيطرت على جماهير نيوكاسل، التي تلت الإعلان عن إتمام استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي بنسبة 100%، إلى أن نيوكاسل كابد التجاهل وافتقاد الاستثمار الجاد طوال السنوات الـ14 الماضية.

Yesssssssss. We can dare to hope again 👏🏻👏🏻👏🏻 🙋🏼‍♂️⚫️⚪️⚫️⚪️⚫️⚪️ #NUFC — Alan Shearer (@alanshearer) October 7, 2021

ونقلت إذاعة "بي بي سي"، فجر اليوم الجمعة، عن آلان شيرار، أن جماهير نادي نيوكاسل افتقدت إلى الاهتمام المستحق طوال السنوات الماضية، وبأنه من حق هذه الجماهير الحلم مرة أخرى بعد هذا التطور الرائع، بعدما أضحى فريقهم يملك ملاكا رائعين يرغبون في الاستثمار بشكل حقيقي، وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.

ونشر آلان شيرر، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، قال من خلالها أنه "يمكننا أن نحلم مرة أخرى".

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

ونشرت وسائل إعلام ومنصات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير النادي وهي تهتف فرحا بهذه الخطوة التي برأيهم ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.

ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892، وسبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

أكملت مجموعة استثمارية يقودها #صندوق_الاستثمارات_العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي @NUFC pic.twitter.com/xn8L0IduNQ — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض نحو 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.

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