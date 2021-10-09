تسجيل
20:04 GMT09 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    بعد تكليف عباس... ما الذي يمكن أن يحققه مندوب فلسطين في مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي؟

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049118101_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_ff61fdf7ea95e0bc54c761838e6cb51a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110091050387538-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%9F/

    بعد سماح إسرائيل للمستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بالتحرك الواسع في الأمم المتحدة.

    يأتي التحرك الفلسطيني بالتنسيق مع دول عربية، على رأسها الأردن، لحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بـ "العدوان الإسرائيلي الذي يتضمن السماح بأداء الصلاة اليهودية في القدس في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

    القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
    © AP Photo / Mahmoud Illean
    الأردن: قرار السماح للمستوطنين بالصلاة في "الأقصى" استفزاز لجميع المسلمين
    وقال مراقبون إن التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن مطلوب في هذه الفترة، لدفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل ووقف العدوان والاستيطان الإسرائيلي المستمر في فلسطين، لا سيما في مدينة القدس.

    استفزاز إسرائيلي

    أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، قبل يومين قرارا هو الأول من نوعه، واعتبرت أن "الصلاة الصامتة في الحرم القدسي ليست عملا إجراميا".

    وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن بلاده تحضر للتنسيق مع الأردن، للحد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

    وأكد رياض منصور أن فلسطين تقوم مع الأردن بالتنسيق في نيويورك، من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فضلا عن رسم الخطوات العملية كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بشأن قرار إسرائيل الخاص بعدم صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى.

    وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الطرف الإسرائيلي يخترق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، بدعوى أن إسرائيل تريد تقسيم المسجد الأقصى، زمانا ومكانا، مشيرا إلى أن بلاده والأردن سيقدمان رسائل مشتركة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعلق بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة.

    طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
    © AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
    هجمات مستمرة من المستوطنين... إلى أين يصل الصدام بين إسرائيل وفلسطين في الضفة؟
    ولفت رياض منصور إلى أن تلك الرسائل ستتضمن الإشارة إلى موافقة إسرائيل على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس، بينما أدانت الأردن قرار محكمة إسرائيلية بمنح "المستوطنين" الحق في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

    حراك فلسطيني

    وأكد أسامة شعث، السياسي الفلسطيني ومستشار العلاقات الدولية، أن هناك عدوانا متواصلا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في القدس، سواء بإعلان إسرائيل بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة ومواصلة عمليات الهدم، بالإضافة للقرار الخطير الصادر عن محكمة إسرائيلية بمنح المستوطنين اليهود حق الصلاة في المسجد الأقصى، ما يعد مساسا خطيرا بالوضع القانوني للمسجد.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يمكن لهذا العالم أن يستمر بهذا الصمت المريب إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في مدينة القدس، وهذه الاعتداءات بكافة أشكالها تعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان.

    • ويرى شعث أنه لا يوجد أي تفسير للصمت الدولي سوى أن هناك تواطئا دوليا لصالح إسرائيل، وأن المجتمع الدولي عاجز عن فرض عقوبات دولية ضد إسرائيل.

    وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالتحرك السريع تجاه مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من اتصالات وخطوات لوقف العدوان الإسرائيلي السافر، محذرا من خطورة استمرار العدوان والاستيطان الإسرائيلي، ما قد يشعل الصراع مجددا ويعيد الجميع إلى المربع الأول.

    المسجد الأقصى
    © REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
    مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية... صور
    واعتبر شعث أن الشعب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره في التصدي لإسرائيل، وفي الوقت نفسه مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبون بحماية القوانين والمواثيق والتعهدات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، حيث باتت مصداقية مجلس الأمن والأمم المتحدة على المحك، ومرهونة بتنفيذ قراراتها وتطبيق قوانينها الدولية على أرض فلسطين.

    تحرك دبلوماسي 

    وقال القيادي في حركة "فتح" زيد الأيوبي، إن تكليف الرئيس محمود عباس لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لمواجهة اعتداءات إسرائيل والمستوطنين على المسجد الأقصى خصوصا بعد أن سمحت المحكمة الإسرائيلية للمستوطنين بأداء الصلوات التلمودية داخل المسجد الأقصى وباحاته وملحقاته بشكل يمثل اعتداء صارخا على مشاعر كل العرب والمسلمين.

    © AP Photo / Brennan Linsley
    معابد يهودية في مستوطنات الضفة... تحول جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن التكليف الرئاسي للسفير رياض منصور له أبعاد دبلوماسية وسياسية نظرا لطبيعة المهمة التي يشغلها السفير منصور، وهذا يعني أن التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي سيكون سياسيا دبلوماسيا ولكن على الأرض فإن حركة فتح التي تمثل العمود الفقري للنضال الفلسطيني نحو الخلاص من إسرائيل دعت إلى تفعيل المقاومة الشعبية وتعميمها على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك للتصدي لمشاريع إسرائيل التوسعية في القدس وباقي الضفة الغربية.

    ونوه الأيوبي إلى أن حكومة إسرائيل تسعى بشكل واضح لجر الفلسطينيين لمربع التصعيد العسكري وذلك كي تستطيع التهرب من الضغوط الأمريكية والروسية والمصرية عليها للعودة لطاولة المفاوضات وما يدل على ذلك تصاعد وتيرة الأنشطة الاستيطانية في القدس وتكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

    وناشد الأيوبي كافة أحرار العالم للوقوف بشكل جدي في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وإنهاء أي فرصة لإحلال السلام العادل والشامل وذلك من خلال اتخاذ قرارات جدية وعملية على الأرض من شأنها ثني حكومة إسرائيل عن مشاريعها الاستيطانية وعزل إسرائيل دوليا ومعاقبة قادتها العسكريين والسياسيين على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

    وأواخر الشهر الماضي، وجهت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها بحق المسجد الأقصى، وذلك بعد السماح بدخول أعداد كبيرة من "المتطرفين" للحرم القدسي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

    المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين
    © Sputnik
    المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار فلسطين اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    القوات الإسرائيلية تقتل امرأة فلسطينية بذريعة محاولتها طعن شرطي إسرائيلي في القدس
    مقتل 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والقدس المحتلة 
    بحريني في صحبة يهود يصلون أمام حائط البراق بالقدس... فيديو وصور
    اكتشاف مرحاض عمره 2700 عاما في القدس... كان رفاهية نادرة وقتها
    ميركل تزور إسرائيل وتعقد اجتماعات رفيعة المستوى في القدس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك