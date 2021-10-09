مظاهرة إسرائيلية احتجاجا على اتفاق مع الإمارات بسبب مخاوف بيئية

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن تظاهر المئات من الإسرائيليين بهدف المطالبة بإلغاء اتفاق لنقل النفط الإماراتي عبر بلادهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن المئات من الإسرائيليين خرجوا في عدة مناطق من البلاد، بغرض المطالبة بإلغاء اتفاق مبدئي بين بلادهم والإمارات يقضي بنقل نفط الأخيرة إلى الأسواق الغربية عبر بلادهم.

פעילי סביבה מפגינים בעשרות גשרים ברחבי הארץ בדרישה לעצור את עסקת שינוע הנפט של קצא"א

(מיכל וסרמן, צילום: קואליציית ארגוני הסביבה נגד הסכם קצאא) pic.twitter.com/zqRKS4SlnA — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2021

وذكرت القناة العبرية بأن المئات من النشطاء الإسرائيليين شاركوا للأسبوع الثاني، على التوالي، في وقفات احتجاجية في أكثر من مدينة إسرائيلية، بينها تل أبيب، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق النفطي مع الإمارات، بدعوى أنه يحوي مخاطر بيئية عديدة وكبيرة على بلادهم.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد نشرت، السبت الماضي، أن العشرات من المنظمات البيئية تتظاهر ضد الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات، والخاصة بنقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وذكرت القناة العبرية أنه من المفترض مرور النفط إلى ميناء إيلات ومنه إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي الإسرائيلية، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

עשרות ארגוני סביבה מפגינים על 25 גשרים נגד ההסכם עליו חתמה קצא"א עם איחוד האמירויות בנושא העברת עד 80 מכליות דלק בשנה דרך מפרץ אילת. המוחים: "הסכם הרד-מד מסכן את תושבי אשקלון ואילת - ויהרוס את שוניות האלמוגים. מבקשים מכל שרי הממשלה להצביע נגדו"@pozailov1 pic.twitter.com/SQwJDohqON — כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2021

وعزت القناة العبرية سبب تظاهر جمعيات حماية البيئة الإسرائيلية ضد الاتفاق مع الإمارات إلى أن عمليات نقل النفط ستدمر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث طالب المتظاهرون وزراء الحكومة في بلادهم بالتصويت ضد أي اتفاقات مماثلة مع الإمارات.

يشار إلى أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية قد أرجأت في شهر يوليو/تموز الماضي، تنفيذ اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى إسرائيل، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات إسرائيلية مدافعة عن البيئة.

وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020.

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