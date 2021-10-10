التعليم المصرية تحقق في واقعة رفع الطلاب لعلم فرنسا في أول يوم دراسي 

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لطلاب إحدى المحافظات يرفعون علم فرنسا، في اليوم الأول للدراسة، أمس السبت، داخل إحدى المدارس المصرية.

ونقلت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الأحد، عن مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أنها فتحت تحقيقا في الواقعة، وتبين أن المدرسة التي رفعت العلم الفرنسي كانت في محافظة دمياط (شمال القاهرة)، وأن العلم تم صنعه يدويا في المدرسة، بزعم أنه العلم المصري.

وأكدت مصادر الوزارة المصرية أن إدارة المدرسة في محافظة دمياط قدمت اعتذارا لوزارة التعليم في بلادها، مشيرة إلى أنه خطأ غير مقصود ولن يتكرر مرة أخرى.

ويشار إلى أن الدراسة الفعلية في مصر بدأت، أمس السبت، في 60 ألف مدرسة على مستوى البلاد، بما يقرب من 24 مليون تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، في جميع مدارس المحافظات المصرية.

وشددت وزارة التعليم المصرية على وجوب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، في وقت قامت بعض المدارس بتوزيع الورود على الطلاب، للاحتفال بالعام الدراسي الجديد.

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