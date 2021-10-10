شبكة الكهرباء اللبنانية تعود للعمل

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أن شبكة الكهرباء في البلاد عادت للعمل، اليوم الأحد، بعد أن توقفت أمس بسبب نقص الوقود.

بيروت - سبوتنيك. وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني ​وليد فياض إن شبكة الكهرباء عادت إلى العمل بشكل طبيعي وفق المستوى الذي كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل.

وأضاف وزير الطاقة اللبناني أن الوزارة حصلت على 100 مليون دولار من المصرف المركزي لاستيراد الوقود ومواجهة أزمة نقص الكهرباء.

ودخل لبنان، يوم أمس السبت، في ظلام تام بعد توقف محطتي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الغاز أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان أنها حذرت كثيرا منذ أشهر "من خطر الدخول في المحظور في ما خصّ التغذية بالتيار الكهربائي، والمخاطرالعالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي".

ويعتمد الكثير من اللبنانيين عادة على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، على الرغم من نقص المعروض.

وأصيب لبنان بالشلل جراء أزمة اقتصادية تفاقمت مع نضوب إمدادات الوقود المستورد، وقد تراجعت العملة اللبنانية بنسبة 90% منذ عام 2019.

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