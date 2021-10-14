الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن لقاء وزير العدل بوزراء إسرائيليين في الإمارات

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا بشأن لقاء وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بوزراء إسرائيليين في الإمارات.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها "غير مسؤولة عن أية زيارات أو مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدول، ومتجاوزة للجهة التنفيذية المسؤولة دستورياً"، مؤكدة أنها "الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت: "ندرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان"، مؤكدة على أنه "لا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة إلا عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية، وانتهاج المؤسسية والحوكمة والشفافية في إدارة الشأن الداخلي والخارجي".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "وفداً إسرائيلياً رفيعاً التقى، أمس الأربعاء، وزير العدل السوداني في أبو ظبي، في خطوة تهدف للمضي قدماً في عملية التطبيع".

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، العام الماضي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية. وسبق الإعلان الرسمي عن التطبيع، إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

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