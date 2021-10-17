دولة عربية تشهد تراجعا في عدد المقيمين في غرف الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بتراجع عدد المقيمين التونسيين في الإنعاش، تحت التنفس الاصطناعي، إلى 176 مصابا.

وذكرت قناة نسمة، صباح اليوم الأحد، أن عدد الحالات الجديدة المقيمة في المستشفيات والمصحات الخاصة التونسية المصابة بفيروس كورونا، زادت بـ 6 حالات جديدة، أول أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية بالقطاعين، العام والخاص، إلى 525 مصابا بفيروس كورونا، مشيرة إلى تراجع عدد المقيمين في غرف الإنعاش تحت التنفس الصناعي إلى 176 مصابا فقط.

وأكدت الوزارة التونسية أن عدد المقيمين في أقسام الإنعاش والعناية المركزة في كل من القطاعين، العام والخاص، في البلاد قد انخفض إلى 125 حالة فقط، فضلا عن وجود 51 مريضا تحت التنفس الصناعي بالقطاعين فقط.

وفي سياق متصل، وصلت 600 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس، في السادس من الشهر الجاري، ضمن سلسلة المساعدات الطبية المقدمة من السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، عن وصول طائرة إغاثية إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي، للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، كانت تحمل على متنها 5 مولدات للأكسجين عالية الجودة سيتم توزيعها على 5 مستشفيات تونسية.

ونقلت الوكالة الأنباء السعودية عن وزير الصحة التونسي، علي مرابط، الذي كان على رأس مستقبلي الطائرة، أن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات من شأنها أن تحل معضلة كبيرة تعاني منها تونس في مقاومتها لجائحة كورونا المستفحلة وهي توفير الأكسجين لمحتاجيه من المرضى.

وأشار إلى أن المساعدات السابقة التي تضمنت لقاحات وأجهزة تنفس وغيرها ساعدت في معالجة الإصابات المرتفعة في المستشفيات التونسية، وأن هذه الدفعة الجديدة تأتي للمساعدة في التعامل مع المرض على المدى البعيد.

وأوضح أن هذه المولدات ذات المميزات العالية التي يمكن أن تبقى في الخدمة لمدة تصل إلى 15 سنة لن تسهم في المساعدة الحالية في التعامل مع مرضى كورونا فحسب بل من شأنها أن تخدم المنظومة الصحية في تونس بشكل عام.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار تونس الآن عبر سبوتنيك