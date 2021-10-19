فيديو يشعل مواقع التواصل... ماذا فعل سعودي داخل الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن سعودي بتوزيع أموال على العاملين في الحرم المكي الشريف.

وحسب الفيديو، يمر الرجل على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالاً، في وقت إنهالت التعليقات على هذا المقطع، حيث رحب الناشطون بهذه الخطوة.

رجل سعودي 🇸🇦 ، يوزع المال على العاملين من جنسيات مختلفه في الحرم المكي الشريف ، ليفرحهم و يساعدهم



الحمدلله أني ولدت في أرض عظيمة و من شعب عظيم و دولة عظيمة



الله سبحانه يختار الأفضل لحماية المقدسات و إدارتها ، و حظيت السعودية و دولتها و شعبها بهذا الشرف العظيم 🇸🇦. pic.twitter.com/P6FV1dVNTZ — |NAWAF🇸🇦| (@KENGNAWAFF) October 17, 2021

​وشهد فجر الأحد الماضي، إقامة أول صلاة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة فجر اليوم، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام. وقام إمام المسجد الحرام في الفيديو بترديد ولأول مرة قبل الصلاة "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا"، منذ تفشي "كوفيد-19".

وأعلن وكيل شؤون المسجد الحرام، سعد بن محمد المحيميد، السبت الماضي، الاستعداد التام لاستقبال المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام بكامل الطاقة الاستيعابية، اعتبارا من الأحد، فيما أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، توجيها بتجنيد الرئاسة بمختلف وكالاتها كامل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطة العودة الكاملة.

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