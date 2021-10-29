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    رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021

    رئيس الوزراء اللبناني يناشد القادة العرب المساعدة في تجاوز الأزمة مع السعودية

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
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    ناشد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، القادة العرب على العمل والمساعدة في تجاوز الأزمة مع السعودية والحفاظ على التماسك العربي.

    وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الرئيس اللبناني: تصريحات قرداحي كانت قبل توليه منصبه
    وقال ميقاتي، عقب القرار السعودي بقطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، إنه "لطالما عبّرنا عن رفضنا أي إساءة توجّه إلى المملكة العربية السعودية ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب".

    وأضاف: "كما عبرنا وشدّدنا قبل يومين على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، وأكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنّينا أن تستعيد العلاقات اللبنانية - السعودية خصوصا واللبنانية العربية عموما متانتها".

    وقال ميقاتي: "إننا نأسف، بالغ الأسف لقرار المملكة ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته"، بحسب صحيفة "النهار".

    كما توجه ميقاتي "من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بخالص آيات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كل ما يسيء للعلاقات الأخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية والتي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائماً في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة"، مؤكداً "تمسكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي".

    كما ناشد "الأخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها أوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها".

    يشار إلى أن جورج قرداحي الذي تولى وزارة الإعلام اللبنانية، كان قد صرح قبيل توليه الوزارة، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تدافع عن نفسها، معتبرا التحالف السعودي ضدها اعتداء تقوم هي بمقاومة مشروعة له.

    وقد أثارت تصريحات الوزير اللبناني التي تم الكشف عنها، منتصف الأسبوع الجاري، ردود فعل خليجية غاضبة، حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في عدة دول خليجية وإبلاغهم اعتراض تلك الدول على هذه التصريحات، فيما خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ليؤكد أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل توليه الوزارة.

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