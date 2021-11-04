السعودية توجه نداء إلى المقيمين في المملكة

وجهت المديرية العامة السعودية للجوازات، اليوم الخميس، نداء إلى المقيمين في المملكة.

ونشرت المديرية العامة للجوازات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، شددت من خلاله على تذكير المقيمين في البلاد بأهمية تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لأفراد الأسرة كلها.

تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر pic.twitter.com/1u2uoen8H6 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 4, 2021

وأكدت السلطات السعودية أن تسجيل البصمة للأسرة يبدأ من عمر 6 سنوات، بدعوى أنه متطلبا أساسيا من أجل إتمام الإجراءات.

وذكرت تحت عنوان "بادر إلى تسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر"، ضرورة التوجه إلى المديرية العامة للجوازات السعودية من أجل إكمال الإجراءات المطلوبة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك