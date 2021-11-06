الجيش العراقي يعلن مقتل إرهابيين خطيرين غربي البلاد

أعلن الجيش العراقي، مساء اليوم السبت، مقتل إرهابيين خطيرين من "تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال رسول إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية داهمت مخابئ لـ "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية نوعية بصحراء الأنباء.

وأضاف أنه بعد اشتباكات شرسة من الإرهابيين تمكنت عناصر الوكالة من قتل عمار العيساوي مسؤول تفخيخ السيارات في ماتسمى بولاية الأنبار.

مسؤول تفخيخ العجلات في ماتسمى بولاية الانبار ومن ضمن العمليات التي نفذها هذا الارهابي كانت العجلة المفخخة التي استهدفت مقر احد افواج طوارئ قيادة شرطة محافظة الانبار. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 6, 2021

وتابع أن القوة ذاتها تمكنت من قتل يونس العنزي القاضي الشرعي لما تسمى بولاية الأنبار.

وفجر الإرهابي الثالث نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه على قوة وكالة الاستخبارات، دون أن يوضح رسول ما إن كان ذلك أوقع إصابات في صفوفها من عدمه.

وكما تمكن رجال وكالة الاستخبارات من قتل الإرهابي ( يونس العنزي ) والمؤشر عليه من خلال العمل الاستخباري والمصادر بانه القاضي الشرعي لما تسمى بولاية الانبار.

فيما قام إرهابي الثالث بتفجير نفسه بواسطة الحزام الانتحاري الذي يرتديه على قوة وكالة الاستخبارات. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 6, 2021

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن العراق، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.