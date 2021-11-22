التحالف العربي يحذر من خطر وشيك على الملاحة بجنوب البحر الأحمر

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.