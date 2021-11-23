التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة الحوثي في اليمن أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.