تسجيل
01:47 17 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    تونس

    "صولو" يفوز بجائزة الدورة 10 لمهرجان المسرح العربي

    © flickr.com/ Cernavoda
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 10

    فاز العرض المغربي "صولو" لفرقة أكون للثقافة والفنون بالجائزة الكبرى - جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي - في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بالمسرح البلدي في تونس العاصمة.

    رقص الباليه في مصر - راقص باليه المصري مجمد حامد خلال اداء زوربا اليوناني على خشبة مسرح دار الأوبرا بالقاهرة
    © AP Photo/ Nariman El-Mofty
    12 عرض مسرحي في العيد بالقاهرة والإسكندرية
    العرض بطولة آمال بن حدو وإخراج محمد الحر وهو مأخوذ عن رواية "ليلة القدر"، للكاتب طاهر بن جلون ويتناول معاناة المرأة في المجتمع العربي.

    وتبلغ القيمة المالية للجائزة 100 ألف درهم إماراتي (نحو 27 ألف دولار)، إضافة إلى مشاركة العرض في مهرجان أيام الشارقة المسرحية الذي تنظمه دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة في الإمارات سنويا.

    شارك في المسابقة الرسمية 11 عرضا من بين 27 عرضا شملهم المهرجان هذا العام، من تونس والمغرب والجزائر ومصر والأردن وسوريا والعراق والإمارات والسعودية.

    وقال رئيس لجنة التحكيم الممثل والمخرج اللبناني رفيق علي أحمد في بيان إعلان الجائزة "تنافست ثلاثة عروض بشدة على نيل الجائزة، وهذه العروض تميزت باختلاف رؤاها الفنية وتوجهاتها، وتميزت أيضا بالاشتغال المحكم على مفردات العرض ووعيها للبعد الوظيفي للمسرح كأداة في التنوير والتطوير ورفع الذائقة الجمالية".

    وأضاف "هذه العروض الثلاثة بناء على تسلسل عرضها في المهرجان هي.. "الشمع" من تونس و"ما بقات هدرة" من الجزائر و"صولو" من المغرب، وقد ذهبت الجائزة إلى مسرحية "صولو" لفرقة مسرح أكون من المغرب"، بحسب "رويترز".

    وتنظم الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة في دولة الإمارات مقرا، المهرجان في يناير كانون الثاني من كل عام بالتبادل بين العواصم العربية.

    وتقام الدورة الحادية عشرة من المهرجان في 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...موقف محرج لمطرب على خشبة المسرح
    بالفيديو...بريتني سبيرز "ملكة المواقف المحرجة" على المسرح
    بالفيديو..إصابة مغني أمريكي بعد سقوط ديكور المسرح عليه
    مهرجان المسرح المصري يبدأ الخميس...عروض مميزة وحضور مجاني
    آمال المثلوثي تقدم "ثملة" على المسرح الروماني بقرطاج
    الكلمات الدلالية:
    عرض, صولو, مهرجان, ثقافة, المسرح, العالم, مصر, الغرب, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الأطفال في أول سينما في المملكة العربية السعودية في جدة على مدى 35 سنة
    أول سينما في السعودية على مدى السنوات الـ 35 الماضية
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك