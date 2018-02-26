محكمة أمريكية تمنع إخفاء أعمار ممثلات هوليود

وكانت نقابة الممثلين الأمريكية، قد رفعت دعوى قضائية ضد موقع "IMDB" الشهير بتوثيق وعرض المعلومات الكاملة عن الأفلام، فيما وصفته بأنه محاولة للحرب على "التمييز العمري" في صناعة السينما الأمريكية.

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وقالت إنها تسعى لحماية أعضائها البالغ عددهم 160 ألف ممثل وممثلة من "التمييز العمري" في السينما، خاصة بالنسبة للممثلات الكبيرات في السن، الذي تبتعد عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

ولكن المحكمة الأمريكية، قضت برفض دعوى النقابة، ورفض إزالة أعمار الممثلات من الموقع الشهير، واعتبرت أن إجراء مثل هذا يعد خرقا لقانون "حرية التعبير وتداول المعلومات" المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخوض نقابة الممثلين وموقع "IMDB" معركة قضائية طويلة، ولكن يبدو أن الموقع تمكن من الانتصار بسبب نص "حرية التعبير".

A judge has ruled that the IMDB can't be forced to stop publishings actors' ages: https://t.co/Y2sAjE2pCd — Sauk Valley Media (@saukvalley) February 22, 2018

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وقال القاضي: "منع الموقع نشر أعمار الممثلات لن يوقف التمييز العمري بالشكل اللازم، لذلك ليس هناك حاجة لإزالة العمر من الموقع".