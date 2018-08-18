بعد صراعها مع السرطان... ملكة السول تخلد في ديترويت

أعلن أقارب المغنية أريثا فرانكلين التي توفيت، أول من أمس الخميس، أن جنازتها ستقام في 31 أغسطس/ آب بمدينة ديترويت بعد عرض تابوتها أمام محبيها لمدة يومين لإلقاء نظرة الوداع على المغنية الراحلة التي اشتهرت بلقب ملكة موسيقى السول.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON وفاة أريثا فرانكلين ملكة موسيقى "السول" وترامب ينعيها

ولفظت فرانكلين ابنة الواعظ الكنسي التي خلدت اسمها بأغنيات مثل "رسبكت" و"تشين أوف فولز" أنفاسها الأخيرة في منزلها في ديترويت عن 76 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس، بحسب ما نقلته "رويترز".

وولدت فرانكلين الحائزة على العديد من جوائز غرامي في مدينة ممفيس بولاية تنيسي ونشأت في ديترويت بعد أن انتقلت مع أسرتها إلى المدينة قادمين من نيويورك. وبدأت مسيرتها الغنائية بالمشاركة في جولات تراتيل كنسية مع والدها.

وغنت فرانكلين في جنازة الزعيم مارتن لوثر كينغ المدافع عن الحقوق المدنية وفي حفلي تنصيب الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون. وفي عام 1987 أصبحت أول امرأة يقع عليها الاختيار لدخول قاعة مشاهير الروك آند رول.

كما اختارتها مجلة "رولينغ ستون" في عام 2010 مغنية الروك الأولى.

وأعلن أقارب فرانكلين أن جثمانها سيرقد في مقبرة وودلون في ديترويت يوم 31 أغسطس/ آب بعد جنازة تقام صباح ذلك اليوم في كنيسة "غريتر غريس تمبل"، لكن حضور القداس سيقتصر على الأقارب والأصدقاء.

Aretha Franklin +C.L. Franklin +Carolyn Franklin, New York, 1971 (photo Anthony Barboza) pic.twitter.com/xOIFQplcXe — アガパン野郎 (@John_ichi_) August 18, 2018

وستدفن فرانكلين إلى جانب والدها وشقيقها سيسيل فرانكلين وشقيقتيها كارولين وإرما فرانكلين.

ووفقا للترتيبات، سيعرض جثمان فرانكلين أمام الناس لإلقاء النظرة الأخيرة عليها يومي 28 و29 أغسطس/ آب في متحف تشارلز إتش. رايت لتاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي في ديترويت.