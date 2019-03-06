فنانات يعارضن مساواة المرأة بالرجل... إحداهن ترفض قيادة المرأة السعودية للسيارة

أن تكون المرأة ضد حقوق المرأة، هذا هو عنوان لأحاديث أدلت بها فنانات عربيات يرفضن المساواة بين المرأة والرجل.

الفنانة الإماراتية أحلام قالت إنها ترفض قيادة المرأة السعودية للسيارة، وأكدت:ما أدرى أحس أنه أمر ما مضبوط".

أما اللبنانية نادين نسيب نجيم، ملكة جمال لبنان السابقة، فأكدت أنها "ليست مع المساواة".

وعندما سأل أحد الإعلاميين نادين نسيب عن موافقتها على إقامة ابنها علاقة جنسية مع بنت يحبها فردت بأنها توافق لأنه "رجل" بينما ترفض هذا للبنت".

المغنية اللبنانية ميليسا قالت في لقاء سابق، إنها توافق على ضرب الرجل للمرأة وقالت:"إذا كف هيك على الماشي.. عادي".

نجوى كرم أيضا أعلنت خوفها من أن يصبح الرجل هو من يسهر على الأطفال في الليل أو تقول له المرأة:أنا تعبانة اليوم، أعمل أنت الحليب للطفل".