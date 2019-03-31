اختفاء أغلى لوحة في العالم تعود لأمير سعودي (صورة)

وكان من المقرر أن تعرض اللوحة في متحف اللوفر في أبوظبي، كما وعدت إدارة المتحف بذلك ثم تراجعت في سبتمبر/أيلول 2018، غير أنه لا يعرف مكانها إلى الآن، بحسب "نيويورك تايمز".

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G — Department of Culture and Tourism — Abu Dhabi (@dctabudhabi) September 3, 2018

واشترى الأمير بدر بن فرحان آل سعود اللوحة خلال مزاد علني "كريستي" في نيويورك بـ450.3 مليون دولار لتكون بذلك أغلى لوحة بالتاريخ.

وبرأي الصحيفة، فإن ولي العهد السعودي بن سلمان هو الذي اشترى اللوحة فهو على علاقة قريبة من الأمير بدر بن فرحان، وربما قرر بن سلمان الاحتفاظ بهذه اللوحة وعدم عرضها.

يتطلَّع متحف #اللوفر_أبوظبي إلى عرض لوحة ليوناردو دافنشي "سالفاتور مندي". الجدير بالذكر أن دائرة الثقافة والسياحة — أبوظبي قد استحوذت على هذا العمل الفني من أجل المتحف.

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الصورة: كيرستي ويجيلزوورث / أسوشيتد برس pic.twitter.com/8u7b9IPRDw — Louvre Abu Dhabi (@LouvreAbuDhabi) December 8, 2017

هذا واكتسبت اللوحة بفضل نسبتها الجديدة إلى ليوناردو موقعا في عام 2011 ذا أثر رجعي ضمن لوحاته التي يُحتفظ بها في المعرض الوطني للفنون في لندن. وبعد عامين اشتراها الملياردير الروسي ديمتري إي رايبولوفليف بمبلغ 127.5 مليون دولار، أي بأقل من ثلث الثمن الذي بيعت به في عام 2017 عندما عرضتها مؤسسة "كريستي" في نيويورك للمزاد العلني.

ويظهر على اللوحة يسوع المسيح، جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية يعلوها صليب.