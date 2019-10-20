الأقدم في العالم... كشف أثري إماراتي يعود للعصر الحجري "فيديو وصور"

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، اليوم الأحد، العثور على أقدم لؤلؤة في العالم بالموقع الأثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي.

ووفقا لوكالة "وام"، يعود عمر اللؤلؤة إلى العصر الحجري الحديث في الفترة (5800-5600 قبل الميلاد).

وأوضح رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، أن هذا الاكتشاف يعد دليلا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في الإمارات منذ ما يقرب من 8 آلاف عام.

اكتشاف أقدم لؤلؤة طبيعية في العالم في جزيرة "مروّح" بأبوظبي#وام https://t.co/2DUoUg9BZz pic.twitter.com/fs4k7Pm33q — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 20, 2019

وقال المبارك إنه سيتم عرض "لؤلؤة أبوظبي" التاريخية والتي لا تقدر بثمن، لأول مرة أمام الجمهور في المعرض القادم الذي ينظمه اللوفر أبوظبي.

وأضاف المبارك "لؤلؤة أبوظبي تعد اكتشافا مذهلا، ودليلا على عراقة وقدم أنشطتنا البحرية، كما أن اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم في أبوظبي، يكشف أن الكثير من تاريخنا الاقتصادي والثقافي الحديث له جذور عميقة تمتد إلى فجر ما قبل التاريخ".

وكشفت أحدث عمليات التنقيب في جزيرة مروح، عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبوظبي قبل نحو 8 آلاف عام.

يذكر أنه قد تم اكتشاف موقع مروح للمرة الأولى عام 1992 أثناء مسح أثري للجزيرة، وهو مكون من بقايا انهيار هياكل صخرية عديدة لمنازل من العصر الحجري الحديث.

وتضمنت بعض الاكتشافات الأخرى، جرة خزفية ونصال أسهم من الحجر، تعد من أقدم القطع الفنية في الإمارات.