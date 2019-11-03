Widgets Magazine
تسجيل
14:20 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المرأة السعودية

    المرأة والكتابة... هل تلاشت الصورة النمطية عن مسمى "الكتابة النسوية" في الخليج

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مرت الكتابة في المنطقة العربية بمراحل عدة، كانت المؤثرات المحيطة دائما ما تفرض نفسها إما من خلال مكون شخصية الكاتب التي اكتسبها في نشأته، أو تلك التي تفرض على الكاتب خاصة إذا كانت امرأة، كان البعض يرى انها مطالبة بالرضوخ لهذه الأعراف دون غيرها، وهو ما شكل موجات من المواجهة ومحاولة الخروج من هذه الأطر التي تتعارض مع فكرة الإبداع في ذاتها.

    شهدت منطقة الخليج في الفترة الأخيرة بروز العديد من النساء المبدعات من شاعرات وكاتبات، وقد أثر الانفتاح بشكل كبير على تلك الكتابات، ما ساهم في تصدرهن للواجهة الأدبية في المنطقة العربية غلى جانب من سبقنهن من المبدعات العرب من شتى الدول.

    انفتاح الكتابة

    من ناحيتها قالت الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي أكاديمية وناقدة بحرينية، إن كتابة المبدعة الخليجية المعاصرة هي كتابة منفتحة على محيطها العربي، ومنفتحة كذلك على الثقافات الكونية.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، الأحد أن المبدعة الخليجية مثلها في ذلك مثل المبدع الخليجي، لم تكن في يوم ما في قطيعة إبداعية أو ثقافية مع الإبداع العربي، وهناك بعض الأصوات الإبداعية الخليجية الاستثنائية التي أحدثت علامات ثقافية فارقة، وأتوقع لبعضها الوصول إلى العالمية بما في ذلك المبدعات الخليجيات. 

    البحرين المنامة
    CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
    دولة خليجية تتخذ قرارا "غير مسبوق" متعلق بالمرأة
    وتابعت: "دول مجلس التعاون الخليجي احتضنت ولاتزال تحتضن المبدعين العرب في مؤتمرات ومهرجانات ومشاريع ثقافية تأسيسية قائمة على الشراكة،  ومنذ عقود طويلة اشتغلت دول الخليج العربية على صناعة الثقافة في مجال التأسيس، ودائما كان المحيط العربي حاضرا في تلك المشاريع الثقافية الكبرى، إذن دول الخليج العربية مراكز ثقافية كبرى وفاعل ثقافي مهم عربيا."

    وترى الكعبي أنه "لا يمكن فصل كتابة المرأة الخليجية عن محيطها الإقليمي العربي، ولا عن هويتها العربية الإسلامية في مكوناتها الثقافية الأصيلة".

    وأشارت إلى أن هناك "أسماء فاعلات خليجيات مبدعات في المشهد الثقافي العربي: من السعودية على سبيل المثال، رجاء عالم، وأميمة الخميس، ومن الإمارات فاطمة حمد المزروعي، ولولوة المنصوري، وريم الكمالي، ومن الكويت فاطمة العلي، وليلى العثمان، وفوزية شويش السالم، وسعدية مفرح، ومن البحرين فوزية رشيد، وبروين حبيب، ومن عمان آمنة الربيع، وبشرى خلفان، وأن هناك الكثير والكثير من الأسماء الخليجية ذات الحضور العربي الذي تجاوز العربية إلى العالمية، مثل الروائية العمانية جوخة الحارثي، التي هي أول امرأة عربية تفوز بجائزة المان بوكر الدولية".

    الإشكاليات المبدعة

    توضح الكعبي أن الإشكالات الكبرى التي تعانيها المرأة المبدعة في العالم، هي التي تعاني منها المبدعة العربية، وحتى المبدع العربي في حجم المساحة المتاحة للتعبير عن الذات، وينعكس هذا الأمر أكثر على السير الذاتية النسوية العربية، التي تتوسل بالمجازي للابتعاد عن لحظات المكاشفة، هربا من المطابقات الروائية بين الروائي وما يكتب. 

    فيما تقول الروائية الإماراتية تهاني الهاشمين إن الكتابة عمل محفوف بالمخاطر والقيود التي يفرضها المجتمع بكل عاداته وتقاليده، والدين بتشريعاته ومذاهبه. 

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن  الكاتب الواعي هو الذي يستطيع تمييز ما يمكن طرحه، وما لا يمكن، هو الذي يتمكن من استخدام حروفه الإبداعية للوصول للمضمون دون الغوص في تفاصيله.

    وترى أن الكتابة فن راقي يُهذب الروح ويُغذي الفكر ويطوره، وأنه لابد للكاتب من خلال ممارسة هذا الفن أن يُمرن عضلاته في بناء الجسر الأنسب، ما بين الفكرة التي تحملها سطوره والمتلقي المُتعطش لقراءة المحتوى.

    ​وتابعت : "أما عن تجربتي فقد اكتسبت بعض الخبرة من خلال الأعمال التي قمت بتقديمها في السنوات الماضية، وأعتقد بأني كونت شجاعة كافية لأقف عند الحدود التي ترفع من قيمة العمل ولا تهوي به".

    المحرمات

    حول مسألة المتاح والمحرم عرفيا ما بين الرجل والمرأة تقول الهاشمي: "نعم مازالت موجودة بحسب تجربتي، حتى أن البعض قد يستنكر أو ينفي انتماء الكاتبة لهم لمجرد تطرقها في عمل روائي متكامل لعلاقة عاطفية، وهذا غير منطقي لأن العمل الروائي بطبيعته يعكس حياة شخص ما بمختلف الجوانب والنواحي النفسية والجسدية والعاطفية والمادية، وما إلى ذلك".

    وتابعت "لكنني على كل حال أعتقد بأن حالة النكران هذه لابد وأن تنتهي بإقرار بعد مدة زمنية نظراً للمتغيرات السريعة التي تحصل بخصوص العنصر النسائي ودوره الفاعل في المجتمع".

    الجرأة في الكتابة

    حول مدى خجل المرأة في الكتابة والتجار الإبداعية تتابع الهاشمي: أؤمن جداً بأن الكتابة "قلم" لا يحمل جنس ولا هوية ولا عمر، الكتابة حالة إبداعية مقوماتها تقتصر على الفكرة وطريقة طرحها.

    وأردفت "الخوف والخجل هما حاجز يحرم المبدع رجلاً كان أو امرأة من الوصول لتلك التجربة".

    واستمرت "الجرأة بأن تُقدم على الكتابة ليتم قراءتها من الجميع، والجرأة الأكبر أن تترك مخاوفك وأوهامك خارج سطورك وأن تتلون حسبما يأخذك الحرف وتترك قلمك ليبحر عبر موجات فكرك".

    أثر الانفتاح 

    توضح أن الحالة الانفتاحية التي تعيشها المنطقة خلقت حالة من الفوضى والتجريب في شخصية المرأة الخليجية الجديدة، التي تحاول أن تتواكب مع العالمية والعادات المحافظة، وأن  الساحة الأدبية عاشت هذا النزاع أو التخبط النسوي.

    وأردفت: "قد تكون طريقة تُسرب من خلالها الكاتبة أفكارها عن الحقبة الزمنية التي تعيشها. نحن نُجسد من خلال أعمالنا هوياتنا بكل ما نواكبه من تطورات ومتغيرات فهل يجد القارئ العربي بأن مبدعات الخليج نجحن في ذلك؟! اتمنى هذا".

    النساء السعوديات أمام مركز تجاري في الرياض
    © AFP 2019 / Fayez Nureldine
    دولة خليجية تعتزم إشراك المرأة في الخدمة العسكرية
    فيما تقول الشاعرة هدى أشكناني أنها بدأت الكتابة الأدبية في 2006، وكانت كتابتها بلا ملامح واضحة، بين خاطرة وقصة قصيرة، وأن الكتابة بمجملها كانت للمرأة تعد خطيئة، لكونها عندما تكتب، فهي تصرح عن حبها وشوقها لمحبوبها "على سبيل المثال، وأن الجميع كان يبتعد عن البوح، فيما يتعلق بمشاعره وعواطفه.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد:" في تجربتي الأولى في 2011 (سماء تبحث عن غطاء) كانت تعد تمردا على كل المحاذير بدءا من الغلاف وانتهاء بالنصوص".

     ‎وأوضحت أشكناني "قبل 10 سنوات كان الوضع مختلفا  ، لم يكن المجتمع بهذا الانفتاح ، هناك العديد من الأسماء البارزة في الأدب الخليجي والكويتي بشكل خاص تمت محاربتها ونعتها بالجرأة والتمرد، ومنهن الأديبة ليلى العثمان، أما اليوم فالمرأة قادرة عن الكتابة  بشكل أوسع ، رغم وجود  بعض التضييق‫، إلا أنها قادرة على تجاوز هذه الحدود."

    وتابعت :" إيمانها بما تكتب وقدرتها على الثبات في المواقف والمبادئ يجعل منها قوة لا يمكن تجاهلها."

    ‎حول تأثير الانفتاح على الأمر قالت أشكناني:"الانفتاح الكبير الذي يعيشه العالم قد ساهم في تغيير الخارطة، فالآن أصبح بالإمكان كسر "التابوهات" القديمة والكتابة عنه، تمكنت المرأة من إثبات وجودها وتعميق كتابتها في موضوعات مختلفة وحقيقية، بالأمس حوربت الشاعرة جمانة حداد، واليوم سنويا يتم اختيارها ضمن واحدة من النساء الأكثر نفوذا، لنشاطها الثقافي والاجتماعي وثبات موقفها ورأيها‫."

    انظر أيضا:

    وزير الثقافة العراقي يكشف تفاصيل مشروع "إحياء الموصل" والمتحف الجديد
    وزير الآثار المصري السابق: العلاقات الثقافية أهم ما يربط الشعوب ببعضها
    معرض "تدمر مزيج الثقافات" يتجول في المدن الروسية
    وزارة الثقافة السورية ترسل تحية إلى الموسيقار الحلبي الراحل بكري الكردي
    الكلمات الدلالية:
    الأدب العربي, أخبار الأدب, أدب, أخبار الثقافة, ثقافة وفن, ثقافة, الخليج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك