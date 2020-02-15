دور السينما الكورية تسجل رقما قياسيا بتحقيق 220 مليون مشاهد خلال عام

أظهر تقرير كوري جنوبي أن عدد عدد زوار دور السنيما في البلاد لعام 2019 بلغ 220 مليون مشاهد، مشيرا أن 5 أفلام رئيسية حصدت 10 مليون مشاهد لكل منها.

ووفقا لوكالة "يونهاب" المحلية، نشر التقرير من قبل مجلس السنيما الكورية، وبلغ عدد زوار دور السنيما الكورية العام الماضي 226.68 مليون زائر، بارتفاع بنسبة 4.8% مقارنة بعام سابق، وهو الأعلى من نوعه في تاريخ السنيما الكورية.

وأضاف التقرير أن إيرادات صناعة السنيما مجتمعة بلغت 1.9 تريليون وون (1.6 مليار دولار) العام الماضي، بارتفاع 5.5% على أساس سنوي.

وحصدت الأفلام الكورية 51% من مبيعات التذاكر العام الماضي، وبلغت إيراداتها مجتمعة 970.8 مليار وون.

كما احتفظت كوريا الجنوبية بمركزها الأول من حيث متوسط الزيارات السنوية لدور السنيما، حيث وُجد أن المواطن الكوري شاهد متوسط 4.37 فيلما في قاعات السنيما العام الماضي، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم، وأتت أيسلندا في المرتبة الثانية.

ووصل متوسط مكسب الأفلام الكورية التي عُرضت العام الماضي في دور السنيما والبالغ عددها 45 فيلما 5.9%، مقارنة بـ 4.8% لعام 2018.