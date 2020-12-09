تصوير فيلم عن إسقاط الطائرة "سو-24" في سوريا على يد الأتراك

قرر المنتجون الروس تصوير فيلم تدور أحداثه حول إسقاط القاذفة "سو-24" على يد الأتراك عام 2015، ومقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف.

ووقع الحادث المأساوي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتمكن الطاقم الخروج من الطائرة في اللحظة المناسبة. لكن الإرهابيين أطلقوا النار على الطيار بيشكوف بينما كان ينزل بالمظلة ما أدى إلى مقتله. كما تم إطلاق عملية خاصة لإنقاذ الملاح كونستانتين موراختين الذي نجا جراء الحادث.

في وقت لاحق، قُضي على جميع الإرهابيين الذين شاركوا في قتل الطيار، وحصل الطيار الشهيد على لقب بطل روسيا بعد وفاته.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم وعنوانه "السماء"، العام المقبل، ووفقًا للمنتج العام لشركة أفلام "تريكس ميديا"، إنيسا يورتشينكو، فإن تصوير الدراما الحربية مستمر منذ عدة أشهر وصُوّرت بعض مقاطعه في شبه جزيرة القرم.

في الوقت نفسه، سيتم عرض قصة مقتل الطيار وعملية إنقاذ الملاح بدقة وثائقية. فقد كُتب السيناريو بعد لقاءات مع المشاركين المباشرين في تلك الأحداث وعائلاتهم وزملائهم وأصدقائهم ومتخصصين في وزارة الدفاع الروسية.

ويُشار إلى أنه تم تصوير العديد من مشاهد الفيلم في مطار حميميم وقاعدة طرطوس في سوريا. واستغرقت الفترة التحضيرية للتصوير 11 شهرًا. وسافر طاقم الفيلم والممثلون إلى سوريا عدة مرات خلال فترة التصوير.