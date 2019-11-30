تسجيل
20:54 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    المدونات
    معبد بعل شمين قبل الحرب في مدينة تدمر (بالميرا) الأثرية

    "السياحة المظلمة" خطر من وجهة نظر الغرب.. وفرصة كبيرة لسوريا

    CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104092/21/1040922184.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/201911301043573450-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    نشرت صحيفة "الغارديان" قبل أيام مقالا تحدثت فيه عن انتعاش "السياحة المظلمة" في سوريا وازدياد السياح في الآونة الأخيرة وحذرت من مخاطر السفر إلى المدن السورية.

    "السياحة المظلمة" والتي عرّفتها الصحيفة على أنها رغبة البعض زيارة أماكن لديهاعلاقة بالموت والكوارث والحروب، والتي أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشارها، لم تنكر من جهة أخرى "الغارديان" أنها انتعشت كثيرا في الآونة الأخيرة.

    دمشق توقع مذكرة تفاهم مع الإرميتاج لترميم آثار تدمر
    © Sputnik .
    دمشق توقع مذكرة تفاهم مع "الإرميتاج" لترميم آثار تدمر...فيديو
    كاتب المقال، الذي اتخذ بكلماته موقفا عدائيا من الحكومة السورية، أبدى رفضه لهذه السياحة، معتبرا أنها تشكل "خطورة كبيرة" للسياح، وأن هدفها الوحيد هو "التطبيع مع النظام" والترويج له لتحسين صورته، وحذر منها لأنها يمكن أن تساهم بتحسين الأوضاع في البلاد، بحسب المقال.

    السياح: يجب توجيه الدولارات لمن سيتحقونها

    الرحالة والمدون الإيرلندي جوني وارد، والذي عمل كمرشد سياحي لمجموعة من السياح في رحلة استغرقت أسبوعين من دمشق إلى قلعة الحصن وتدمر، ناقض فكرة الكاتب، معتبرا أنها تسيس للموضوع،منوها إلى أن الدول يجب أن تشجع على هذا النوع من السياحة لأنها "سياحة على مستوى القاعدة الشعبية وتعيد الدولارات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها" ويقصد هنا الشعب السوري.

    شركات صينية وروسية تروج للسياحة في سوريا

    أشارت الصحيفة إلى وجود شركتين تعملان على ترويج هذه السياحة وتقدم هذه الخمات لمن يريدها، واحدة في الصين وتدعى " Young Pioneer Tours " وتقدم رحلات سياحية إلى مدينة حلب، وتبلغ تكلفة الرحلة الواحدة مايقارب 695 دولارا (لا تشمل تذاكر الطيران ورسوم التأشيرة وتأمين السفر) ترافقها جماعات وصفت "بالموالية للحكومة"، ونوه المقال إلى أنه ستبدأ شركة روسية خلال شهر بتقديم خدمات سياحية إلى سوريا.

    الأخذ بشهادات أشخاص لديهم موقف سياسي ليس عملا احترافيا

    أخذ كاتب المقال برأي شخص خرج من حلب عام 2011 وهو الآن في إدلب، ولم يكلف نفسه كصحفي التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي أعطيت له من قبل هذا الشخص، الذي ادعى أنه كان يملك "شركة سياحية صغيرة"، ولم يحاول التواصل إلا مع سائح واحد فقط أتى إلى سوريا.

    يمكن أن تكون "السياحة المظلمة" فرصة لسوريا

    بالطبع فإن السياحة بشكل عام هي فرصة اقتصادية جيدة للبلاد، ولكن من الصعب إنكار التراجع الكبير الذي شهده قطاع السياحة السوري بعد عام 2011، وهو أمر طبيعي، لكن من جهة أخرى يمكن العمل على تأسيس شركات تقوم بتقديم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات الروسية الصينية وبإشراف حكومي، أو تقدم الخدمات السياحية بشكل مباشر، خصوصا أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في سوريا، يمثل فرصة سياحية، فهو مصدر إغراء للسياح بشكل عام، لأنه سيوفر لهم سياحة جيدة بتكاليف رخيصة نسبيا.

    المشكلة في الترويج والخدمة

    المشكلة الأساسية التي كانت وماتزال يعاني منها قطاع السياحة السوري، تتعلق بالترويج وتقديم الخدمة، الترويج للمعالم الأثرية بشكل جيد واحترافي، من تقديم فيديوهات ومشاهد ولقاءات مع سياح أجانب يتحدثون بلغتهم عن تجربتهم...إلخ، أما المشكلة الثانية وهي "خطيرة" تتعلق بنوعية الخدمة، فالسياحة تنتشر "بالعدوى" بين السياح، وعندما يأخذ سائح فكرة جيدة عن مكان ما وخدماته ونظافته، فسينشر تجربته، وسيكون بحد ذاته إعلانا لهذا المكان أو البلد.

    (المقال يعبر عن رأي كاتبه)

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    بعد الفشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ماذا تتوقع:
    • نجاح الكنيست في اختيار أحد أعضائه لتشكيل الحكومة
      0% (0)
    • انتخابات ثالثة للكنيست
      0% (0)
    • استمرار الأزمة وتدهور الأوضاع السياسية
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك