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    الرئيس السوري بشار الأسد - خريطة العالم

    سوريا "الناجي الوحيد"... تحولات جيواستراتيجية أعادت الأسد إلى مقدمة المشهد

    © Photo / AFP/SANA -pixabay/jossuetrejo_oficial
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    اعتدنا في المشاهد الكارثية الطبيعية أو الأحداث الكبرى التي تصيب الشعوب والمجتمعات حول العالم، على وجود ظاهرة "الناجي الوحيد"، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن تطبيق هذه الظاهرة على الدول، لم تكن لتحدث في العقد الأخير، خصوصا إذا كان عدوك اللدود أمريكا.

    البلاد التي أخرجت التحفة الدرامية الكوميدية والناجي الوحيد من ظاهرة العولمة في العالم "ضيعة ضايعة"، يبدو أنها أيضا كانت الناجي الوحيد، إن صحّت التسمية، من جميع العواصف السياسية والعسكرية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط، بدءا من تونس وليبيا وصولا إلى العراق، وغيرها من الدول، على وجه التحديد الدول التي لا تربطها بأمريكا علاقة جيدة، وبالطبع لا يخفى على أحد، على رأس هذه الدول سوريا، العدو التاريخي اللدود لأمريكا وإسرائيل.

    محمد بن زايد
    © AP Photo / Andrew Harnik
    محمد بن زايد يناقش مع الأسد تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط
    يمكن القول بأن سوريا، حتى يومنا هذا، هي الناجي الوحيد من عاصفة الربيع العربي، والناجي الوحيد من حرب شاملة بقيادة أمريكية كالتي شهدناها في العراق، أو بقيادة "الناتو" وهو ما شاهدناه في ليبيا، وغيرهم الكثير من التجارب المؤلمة وصولا إلى أفغانستان، الأمر الذي يجعل من هذه التجربة التاريخية، حالة تستحق الدراسة.

    الأسد يعود إلى واجهة المشهد السياسي "كصديق للعالم العربي"

     تشير جميع الأحداث الأخيرة إلى أن العودة السورية إلى واجهة المشهد العربي، قريبة جدا، آخرها الاتصال الذي حدث اليوم بين الأسد وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقبلها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي ناقشت جميعها سبل تعزيز التعاون، بل نوقشت قضايا الشرق الأوسط أيضا.

    ويبدو أن صحيفة "foreignpolicy"، قد استشفت من مصادرها الخاصة هذا التقارب في مقال نشرته مؤخرا تحت عنوان "الأسد صديقا للعالم العربي مرة ثانية"، وجاء في المقال:

    "يبدو أن عودة سوريا، كعضو يتمتع بمكانة جيدة في جامعة الدول العربية التي علّقت عضويتها في عام 2011، هي مسألة وقت، وكان لبنان والعراق والجزائر والسودان دائمًا من الدول المؤيدة لعودتها".

    سوريا "حجر زاوية" بعد عاصفة "الربيع العربي"

    الحرب التي بدأت قبل 11 عاما تحت اسم "الربيع العربي"، لم تنته كتوقعات المروجين لها، أو حاملي شعارها، فحتى في الدول التي اعتبرت أن "الربيع العربي" قد نجح فيها، على سبيل المثال، ليبيا، لم تهدأ رحى الحرب فيها إلى يومنا هذا.

    لكن عدم الاستقرار المستمر خلق مشاكل كبيرة في المنطقة العربية، على رأسها مشكلة الإرهاب، لتتبعها مشكلة أخرى اقتصادية لمستها أغلب الدول المجاورة أو القريبة من مناطق النزاع، على سبيل المثال خلقت الأمة الليبية مشاكل كبيرة على الحدود الجزائرية والتونسية.

    العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    الديوان الملكي: العاهل الأردني يناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين
    طريق الحرير العربي "متهشم" ومن الضروري ترميمه

    تسببت سلسلة الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة العربية بتقطع أوصال التجارة بين البلدان المجاورة وخسارة آلاف العمال لأعمالهم ومزارعهم ومصانعهم، على سبيل المثال، كان من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية هي الأردن، حيث تعتبر الأردن ممرا لمصر وبالعكس، وانتعشت حركة القوافل التجارية والبضائع وشاحنات الترانزيت بين سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بشكل كبير قبل الأزمة السورية، وكان الأوتوستراد الواصل من شمالي حلب وصولا إلى دمشق وعمان إلى السعودية من أهم خطوط النقل التجارية البرية على الإطلاق وشريان حياة للمنطقة.

    تسبب هذا التهشم الناجم عن "الربيع العربي" بخلل كبير في هذه الشبكة الطرقية المهمة والحيوية، حيث تعتبر الأقل كلفة والأكثر أمانا من وسائل النقل الأخرى، وتسبب تعطلها بخسارات اقتصادية كبيرة جدا في جميع المناطق العربية، حيث من الضروري إحياء هذا الخط عن طريق تثبيت العلاقات التجارية مع دمشق من جديد.

    طريق الحرير الصيني يمر من دمشق أيضا

    نظمت بكين منتدى التعاون العربي الصيني والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير روابط استراتيجية، وجاء في موقع "الصين بالعربي":

    "تعي الصين جيدا، أن مبادرة (الحزام والطريق) لن يكتب لها النجاح دون تحقيق شراكة متكاملة مع الدول العربية، بوصفها الجسر الحقيقي الرابط بين الشرق والغرب، في ضوء موقعها الاستراتيجي المتميز في ملتقى طريقي الحرير البري والبحري".

    وعند التركيز في عبارة "ملتقى الطريقين البري والبحري"، تظهر في الخريطة المنشورة للمشروع الصيني الواعد، دمشق، كمركز مهم جدا لهذا الطريق الحيوي والحساس، وهو مشروع يسبب قلقا كبيرا بالنسبة لأمريكا.

    أمريكا تحاول نقل المعركة إلى حدود الصين

    يلاحظ في الأعوام الأخيرة تغير التوجهات الأمريكية بشكل كبير فيما يخص مناطق الصراع الأهم بالنسبة لها، حيث تركز ثقلها الحالي على حدود الصين، تحديدا بحر الصين الجنوبي، حيث أكدت أغلب المصادر أن السياق الاستراتيجي لاتفاقية "أوكوس" التي وقعتها كل من بريطانيا وأمريكا وأستراليا، ما هي إلا محاولة من قبل هذه الحكومات "للرد على قدرة الصين العسكرية المتزايدة، البحرية بشكل أساسي، بما في ذلك أسطول الغواصات الكبير".

    تحاول أمريكا بالفترة الأخيرة التركيز على ما يمكن اعتباره "عدوها الأخطر" حيث تركز أغلب قدراتها العسكرية على إعادة هيكلة الحلفاء من أجل تحقيق هذا الهدف على حدود الصين الجنوبية، خصوصا أن لدى واشنطن حلفاء في تلك المنطقة منهم اليابان وهم قادرون على تأمين تواجد قواتها هناك، الأمر الذي قد يفسر انسحابها من أفغانستان أيضا، حيث تسعى إلى تركيز جهودها ونفقاتها العسكرية في منطقة محددة.

    تركيا مضطرة للعودة إلى طاولة دمشق

    بحسب مقال منشور في صحيفة "al-monitor"، فإن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، يقوم اليوم بعمليات إصلاح شامل للعلاقات الإقليمية، منها علاقته مع مصر والإمارات.

    نوه المقال إلى وجود طلبات متزايدة في الأروقة التركية وجدل سياسي كبير حول هذا السؤال، حيث طالب الكثيرون في تركيا بعدم زعزعة علاقة تركيا مع سوريا سابقا.

    ونقلت الصحيفة عن السياسي التركي المخضرم، شفيق سيركين، الذي عارض التحركات التركية ضد الأسد، قوله: "إن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، سيفعل أي شيء، طالما أنه يعمل على الحفاظ على سلطته"، بحسب المصدر.

    رسم لغواصة مجهولة الهوية في أعماق المحيط
    © Photo / pixabay/miguelgrafico
    تحالف "جنين" كشف بأزمة الغواصات الفرنسية لكسر عملاق الاقتصاد له "وجه عربي"
    وتحدث المقال عن وجود ضغط داخلي كبير وتزايد هذه الأصوات التركية بهدف إعادة إحياء هذه العلاقات، وخصوصا بهدف تخفيف مشكلة اللاجئين في البلاد.

    ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية وخبير استطلاعات الرأي في جامعة "كوج" في إسطنبول، نزيه أونور كورو، تأكيده أن استطلاعات الرأي تشير باستمرار إلى أن عددا هائلا من الأتراك لا يريدون المزيد من العلاقات السيئة مع دمشق، وتابع قائلا: "تعتقد الأغلبية أن الجلوس مع الأسد هو المفتاح لحل المشكلة، ويشعر أنصار حزب العدالة والتنمية بهذا أيضا".

    لكن النقطة الأهم التي قد تغري الجانب التركي، وتجعل من دمشق ملاذها الوحيد، هو المشكلة الكردية، حيث تحاول أمريكا دعم قيام كيان كردي في المنطقة وهو الأمر الذي يعتبر بالنسبة لدمشق من الخطوط الحمراء، وهو ما يجعل من التفاهم مع دمشق حول هذه المشكلة أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لأنقرة، خصوصا أن مساعي الأخيرة لحل هذه المشكلة عسكريا أثبتت عدم نجاعتها ليبقى الحل سوريا داخليا.

    المؤكد بعد مرور أكثر من 11 عاما على أحداث "الربيع العربي"، أن سوريا هي "الناجي الوحيد"، الذي لم ينهار من هذه العاصفة الكبيرة التي عصفت بالمنطقة، بعكس جميع التوقعات السابقة، لكنها على الرغم من ذلك، تعيش حقبة استثنائية من الناحية الاقتصادية، حيث أثقلت تبعات الأزمة سكان البلاد، لكن الانفتاحات الخارجية الجديدة، لا بد من أن تترك أثرا اقتصاديا، حيث من المؤكد أنها ستساهم إعادة إنعاش التجارة والاقتصاد في المنطقة ككل وفي سوريا كجزء هام لا يتجزأ من خارطة الشرق الأوسط.

    المقال يعبر عن رأي كاتبه فقط.

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