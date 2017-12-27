أكبر خط أنابيب نفط في بريطانيا يستأنف العمل بنصف طاقته

وقالت شركة "إنيوس"، التي تدير خط الأنابيب إنها ستواصل تشغيل الخط بكامل طاقته في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ولفتت "رويترز" إلى أن معدلات ضخ الخام الحالية غير معروفة بدقة، لكنها أوضحت أنه يضخ في الظروف الطبيعية حوالي 450 ألف برميل يوميا.
وكان لإغلاق خط أنابيب "فورتيس" دورا في ارتفاع أسعار النفط ليتجاوز سعرها 67 دولار للبرميل، في الأسابيع الماضية.
ويعد خام "فورتيس" واحدا من خامات بحر الشمال الخمسة التي تدعم خام القياس العالمي مزيج برنت، وهو ما يجعله يعلب دورا مهما في سوق النفط العالمي.
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