أكبر خط أنابيب نفط في بريطانيا يستأنف العمل بنصف طاقته

استأنف أكبر خط أنابيب نفط في بريطانيا العمل بنصف طاقته بعدما توقف في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

© Sputnik. Alexei Danichev النفط يرتفع بفعل استمرار توقف خط أنابيب بحر الشمال

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، قوله إن خط أنابيب "فورتيس"، الذي يعد أكبر وأهم خط أنابيب نفط في بريطانيا ، يواصل تدفقاته بعد إجراء إصلاحات، مشيرا إلى أنه بدأ ضخ الخام بنصف المعدلات المعتادة.

وقالت شركة "إنيوس"، التي تدير خط الأنابيب إنها ستواصل تشغيل الخط بكامل طاقته في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولفتت "رويترز" إلى أن معدلات ضخ الخام الحالية غير معروفة بدقة، لكنها أوضحت أنه يضخ في الظروف الطبيعية حوالي 450 ألف برميل يوميا.

وكان لإغلاق خط أنابيب "فورتيس" دورا في ارتفاع أسعار النفط ليتجاوز سعرها 67 دولار للبرميل، في الأسابيع الماضية.

ويعد خام "فورتيس" واحدا من خامات بحر الشمال الخمسة التي تدعم خام القياس العالمي مزيج برنت، وهو ما يجعله يعلب دورا مهما في سوق النفط العالمي.