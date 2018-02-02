أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب تخفيض إنتاج دول "أوبك"

وقالت "رويترز" إن إنتاج "أوبك" ارتفع في يناير / كانون الثاني من أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث بددت زيادة إمدادات نيجيريا والسعودية المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا والامتثال القوي باتفاق خفض الإمدادات.
وكان معدل ضخ دول المنظمة 32.4 مليون برميل يوميا في يناير، بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر ديسمبر / كانون الأول، وفقا لمسح الذي أجرته "رويترز"، الذي كشف التزام الدول المشاركة حتى في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الخام أعلى مستوى منذ عام 2014.
وتجاوز إنتاج الخام الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر / تشرين الثاني للمرة الأولى منذ عام 1970، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع.
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