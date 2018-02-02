أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب تخفيض إنتاج دول "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط، بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

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وقالت وكالة "رويترز"، إن تخفيضات الإنتاج بددت المخاوف من زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مشيرة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس العالمي " مزيج برنت " بقيمة 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 69.89 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 66.13 دولار للبرميل.

وقالت "رويترز" إن إنتاج "أوبك" ارتفع في يناير / كانون الثاني من أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث بددت زيادة إمدادات نيجيريا والسعودية المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا والامتثال القوي باتفاق خفض الإمدادات.

وكان معدل ضخ دول المنظمة 32.4 مليون برميل يوميا في يناير، بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر ديسمبر / كانون الأول، وفقا لمسح الذي أجرته "رويترز"، الذي كشف التزام الدول المشاركة حتى في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الخام أعلى مستوى منذ عام 2014.

وتجاوز إنتاج الخام الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر / تشرين الثاني للمرة الأولى منذ عام 1970، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع.