الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تراجع اليورو

ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات، اليوم الخميس 8 مارس / أذار، مدعومة بتراجع اليورو بعد تعليقات حذرة أدلى بها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، بشأن التضخم.

© Sputnik. Alexei Danichev هبوط الأسهم العالمية يؤثر سلبا على أسعار النفط

وذكرت وكالة "رويترز" أن أنباء عن صفقات اندماج واستحواذ نتج عنها تحركات كبيرة لبعض الأسهم ، وأنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 1.05 في المئة، بينما صعد المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو بنسبة 1.07 في المئة.

وأغلق المؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني مرتفعا بنسبة 0.6 في المئة، بينما صعد المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9 في المئة ومؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.28 في المئة.

ولفتت "رويترز" إلى أن تصريحات دراجي كان لها تأثيرا سلبيا على اليورو بصورة أثرت إيجابيا على دعم أسهم شركات التصدير في أوروبا، رغم أن البنك المركزي الأوروبي تخلى عن تعهداته بزيادة مشتريات السندات إذا كان ذلك ضروريا.

وقال دراجي في تصريحاته إن السياسة النقدية للبنك ستبقى تفاعلية وإن مقاييس للتضخم الأساسي ما زالت فاترة.