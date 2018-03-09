ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت" بعد إعلان ترامب الأخير

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي تداوله في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع قيمته 93.85 نقطة بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى 24895.21 نقطة، بينما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بقيمة 12.17 نقطة بنسبة 0.45 في المئة، ليغلق عند 2738.97 نقطة، في حين أغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا بقيمة 31.30 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة ليصل إلى 7427.95 نقطة.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على واردات الصلب والألمونيوم تشمل تعريفات جمركية جديدة، لكنه فتح الباب أمام استثناء بعض الدول بصورة فردية.
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