ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت" بعد إعلان ترامب الأخير

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الخميس 8 مارس / أذار، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تخفيف موقفه بشأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

© AP Photo/ Evan Vucci رد أوروبي على إمكانية فرض ترامب رسوم جمركية على الواردات

وذكرت وكالة "رويترز" أن إعلان ترامب ساهم في انحسار المخاوف من حرب تجارية أحدثت ذعرا في أسواق الأسهم على مدى الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي تداوله في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع قيمته 93.85 نقطة بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى 24895.21 نقطة، بينما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بقيمة 12.17 نقطة بنسبة 0.45 في المئة، ليغلق عند 2738.97 نقطة، في حين أغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا بقيمة 31.30 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة ليصل إلى 7427.95 نقطة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على واردات الصلب والألمونيوم تشمل تعريفات جمركية جديدة، لكنه فتح الباب أمام استثناء بعض الدول بصورة فردية.