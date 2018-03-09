صفقة مقاتلات حربية للسعودية ترفع قيمة الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات، اليوم الجمعة 9 مارس / آذار، مدعومة بتقرير الوظائف الأمريكي وصفقة مقاتلات حربية للسعودية.

وتضررت أسهم شركات الصلب من رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم ، وأعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس 8 مارس، بحسب وكالة "رويترز".

وأدت تكهنات حول زيادة الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع إلى اضطرابات في أسواق السندات والأسهم العالمية، منذ يناير / كانون الثاني الماضي، لكن تقرير الوظائف لشهر فبراير / شباط أظهر أن نموا الأجور أبطأ من المتوقع، وهو ما هدأ قلق المستثمرين.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.4 في المئة، وكانت أسهم الشركات التي تتأثر بأسعار الفائدة بين أكبر الرابحين، في حين تصدرت شركات الموارد الأساسية قائمة الأسهم الأفضل أداء.

وتراجعت أسهم شركات صناعة الصلب على نحو ملحوظ، وانخفضت أسهم بعض الشركات بنسب تتراوح بين 0.6 في المئة إلى 1.5 في المئة بعد الإعلان عن الرسوم الأمريكية الجديدة.

وأدى استثناء ترامب لبعض الدول من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم إلى دعم أسهم الشركات الصناعية.

بريطانيا توافق على بيع 48 مقاتلة "تايفون" للمملكة https://t.co/ZOQhT71Zt5 pic.twitter.com/dqkpz3ayrP — اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) March 9, 2018

وارتفع سهم "إيرباص" بنسبة 1.3 في المئة و"بي إيه إي سيستمز" بنسبة 2.2 في المئة بعد الإعلان عن صفقة كبرى بين بريطانيا والسعودية لشراء 48 مقاتلة تايفون التي تصنعها الشركة، في حين ارتفعت أسهم شركات النفط مع صعود أسعار الخام في ظل بوادر انفراج الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وهبط سهم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بنسبة 5.7 بالمئة مسجلا أكبر خسارة ليوم واحد في أربعة أسابيع، وتراجع المؤشر "داكس الألماني" بنسبة 0.1 في المئة بعد أن انكمش الناتج الصناعي للبلاد على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي، لكن مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني أغلق مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة محققا أعلى مستوى له في أسبوع.

وأعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز" اليوم الجمعة، أن السعودية طلبت من بريطانيا 48 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون".

ووقعت بريطانيا والسعودية اتفاقا بشأن المقاتلات خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".