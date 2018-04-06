وزير الطاقة الروسي: التعاون بين دول "أوبك +" قد يكون دون سقف زمني

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن التعاون بين الدول المنتجة للنفط داخل منظمة أوبك وخارجها "أوبك +" قد يكون دائما، ودون سقف زمني محدد.

موسكو — سبوتنيك . وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الجمعة 6 أبريل / نيسان: "نحن بإمكاننا وضع اتفاقية بدون سقف زمني محدد، وعلى سبيل المثال، يوجد هناك منتدى الدول المصدرة للغاز (المنظمة الدولية لأكبر مصدري الغاز في العالم)، الذي يعمل منذ عام 2009.

وأضاف: "الاتفاق ليس مكتوب فيه أن منتدى الدول المصدرة للغاز تم تشكيله لمدة 10 سنوات لمناقشة الوضع في أسواق الغاز، وتعاوننا مع دول "أوبك" قد يكون أصلا بدون تحديد سقف زمني".

وأشار نوفاك إلى أن اجتماعات دول "أوبك +" نفسها تعد منظمة، وتجري لقاءات منتظمة على أساس دوري لمناقشة مصير اتفاقية "أوبك +".