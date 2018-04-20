نوفاك: قد يبلغ سعر النفط 80 دولارا للبرميل في أبريل

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن سعر النفط في نيسان/ أبريل قد يبلغ 80 دولاراً للبرميل، لكن حتى الآن هذا السعر غير مبرر.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب ينتقد "أوبك" بسبب الارتفاع "المصطنع" في أسعار النفط

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انتقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بسبب ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أنها لن تكون مقبولة.

جدة — سبوتنيك . وقال نوفاك للصحفيين رداّ عن سؤال حول إذا كان يعتبر 80 دولار سعراً واقعياً للنفط في نيسان/ أبريل: "كل شيء ممكن، لا أستثني ذلك. بما فيه العوامل الجيوسياسية يمكن أن تؤثر. لكن ذلك ليس سعر النفط المبرر في يومنا هذا".

وكتب الرئيس ترامب على "تويتر"، اليوم الجمعة، يقول: "يبدو أن أوبك تعيد الكرة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".