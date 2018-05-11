باكستان: نبحث مع إيران العواقب المحتملة لخروج واشنطن من الاتفاق النووي

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 11 مايو/ أيار، ردا على سؤال حول احتمال تأثير خروج واشنطن من الصفقة النووية مع إيران على سير تنفيذ هذا المشروع: "باكستان وإيران تجريان محادثات حول هذا الموضوع".
وبسبب التأخير تم إطلاق مشروع آخر، هو خط أنابيب "تابي" الذي يضم تركمانستان، وأفغانستان، وباكستان، والهند، الذي من المتوقع أن يتم تشغيله في أواخر عام 2019.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي 8 مايو، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) مع إيران في عام 2015.
كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
من جانبه أعلن الجانب الإيراني أنه لن ينسحب من الاتفاق، الذي سيستمر كاتفاق بين طهران و "الخماسية" للوسطاء الدوليين، من دون الولايات المتحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)