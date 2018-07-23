شركة تايوانية تستبدل النفط العراقي بالأمريكي

قال المتحدث باسم شركة "فورموزا بتروكيميكال" لتكرير النفط التايوانية، اليوم الاثنين، إن الشركة اشترت شحنة نفط خام أمريكية للمرة الأولى كبديل عن نفط الشرق الأوسط.

وقال كيه.واي لين المتحدث باسم فورموزا لوكالة "رويترز" إن الشركة اشترت مليون برميل من خام مارس الأمريكي للتسليم في الفترة بين النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول والنصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول لأن سعره منافس لسعر خام الشرق الأوسط.

© Sputnik . Boris Babanov محافظة البصرة: الحقول النفطية مؤمنة بشكل جيد

وأردف في تصريحات، أشار فيها إلى خام البصرة العراقي الخفيف الذي تشتريه شركة التكرير كل شهر تقريبا في السوق الفورية، قائلا: "هوامش (التكرير) الناتجة عن تكرير خام مارس الأمريكي قريبة جدا من تلك الخاصة بالبصرة ومكون الكبريت أيضا في الخام الأمريكي أقل من ذلك الخاص بالبصرة".

وقال: "سنختبر الخام الأمريكي في مصفاتنا، لنرى ما إذا كان مناسبا، ثم نقرر فيما بعد ما إذا كنا سنضمه إلى المشتريات الفورية في المستقبل".

وتنضم فورموزا إلى عدة شركات تكرير في أنحاء آسيا تختبر الخامات الأمريكية الجديدة وتزيد وارداتها، في الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة الإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق هذا العام بينما تخفض الصين، ثاني أكبر مشتر للخام الأمريكي بعد كندا، وارداتها في ظل حرب تجارية.

ويقول متعاملون إن الخام الأمريكي أصبح أكثر تنافسية في آسيا بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج في النصف الأول من العام، وهو ما دفع أسعار درجات الخام من الشرق الأوسط وأقصى شرق روسيا إلى الارتفاع.

واشترت شركة "سي.بي.سي كورب" التايوانية للتكرير ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند شهريا.