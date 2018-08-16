زيادة مكاسب سندات تركيا الدولارية بعد تعليقات ألبيرق

ارتفعت مكاسب السندات السيادية التركية المقومة بالدولار، اليوم الخميس، بعد أن طمأن وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين الدوليين إلى أن بلاده ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة وأن بنوكها قوية.

وحققت السندات المستحقة في 2045 بعضا من أكبر المكاسب مع صعودها 3.7 سنت ليجري تداولها عند 81.95 سنت، وهو أقوى مستوى لها منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات تريدويب، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / OZAN KOSE مسؤول ألماني: صندوق النقد قد يساعد تركيا في تجاوز أزمة الليرة

وارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة، اليوم الخميس، قبيل عرض توضيحي لوزير المالية التركي براءت ألبيرق للمستثمرين، متجاهلة تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي.

وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر، أمس الأربعاء، تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا وسيتطلع ألبيرق إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر يعقده بالهاتف بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وصعدت الليرة، التي انخفضت 34 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، إلى 5.7500 للدولار بحلول الساعة 0722 بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95.

وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته هذا الأسبوع، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم لعملة التي تضررت بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مرير مع واشنطن.