زيادة مكاسب سندات تركيا الدولارية بعد تعليقات ألبيرق

وحققت السندات المستحقة في 2045 بعضا من أكبر المكاسب مع صعودها 3.7 سنت ليجري تداولها عند 81.95 سنت، وهو أقوى مستوى لها منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات تريدويب، بحسب "رويترز".
وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر، أمس الأربعاء، تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا وسيتطلع ألبيرق إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر يعقده بالهاتف بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وصعدت الليرة، التي انخفضت 34 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، إلى 5.7500 للدولار بحلول الساعة 0722 بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95.
وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته هذا الأسبوع، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم لعملة التي تضررت بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مرير مع واشنطن.
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