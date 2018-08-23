وزير الطاقة السعودي ينفي ما تناولته وسائل الإعلام بشأن "أرامكو"

وأوضح أن الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
كما أفاد البيان أن أرامكو السعودية نفذت بعض الخطوات ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهمها تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، وموائمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين.
وتعد هذه الخطوات مهمة وإيجابية، أخذا في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)