صندوق النقد يكشف مصير الإصلاحات السعودية

أعلن مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن السعودية تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية.

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية للصحفيين، إن "نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية"، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Nicholas Kamm عقب اجتماعها بولي العهد... ماذا قالت مديرة صندوق النقد الدولي عن خطة السعودية الاقتصادية

وأوضح أنه بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية "أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد".

وأشار إلى أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو.

كانت مصادر بالصناعة أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن بيع حصة قدرها نحو خمسة بالمئة في أرامكو، كان من المنتظر تنفيذه هذا العام وجمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار للحكومة، قد تأجل إلى أجل غير مسمى.