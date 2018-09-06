وزارة الزراعة الروسية: لا يوجد مؤشرات لفرض رسوم على تصدير القمح

وأوضح كوتسنكو، بأن الرقم الذي يتراوح بين 25 و 30 مليون طن، نشر على وسائل الإعلام في وقت سابق كحدود للتصدير، وبعد ذلك قيل أن السلطات الروسية تنوي تطبيق رسوم، ولا علاقة له بنظام الدولة — هذه هي مؤشرات متوقعة لمجموعة معينة من بين أكبر مصدري الحبوب.
وفي الوقت نفسه، فإن الوزارة ذكرت في الآونة الأخيرة مرارا، أنها لا ترى مؤشرات لفرض رسوم على تصدير القمح.
وتتوقع وزارة الزراعة الروسية أنه في العام الزراعي الحالي سيكون تصدير الحبوب من روسيا 44-45 مليون طن، بما في ذلك القمح — 35 مليون طن.
ومن أجل استقرار الوضع في السوق الداخلي للحبوب، فرضت روسيا ضريبة على صادرات القمح وذلك من 1 فبراير / شباط من عام 2015، وتم تغيير صيغتها مرات عدة وأصبحت الرسوم سارية من 1 أكتوبر / تشرين الأول 2016.
وفي الوقت الحالي، فإن معدل الضريبة على القمح صالح حتى 1 تموز/يوليو 2019.
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