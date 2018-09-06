وزارة الزراعة الروسية: لا يوجد مؤشرات لفرض رسوم على تصدير القمح

أعلن مدير إدارة الاقتصاد والاستثمار والتنظيم في الأسواق الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الروسية أناتولي كوتسنكو، أن وزارة الزراعة الروسية لا تزال لا ترى أي شروط مسبقة لفرض رسوم على تصدير القمح.