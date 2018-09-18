"الرد بالمثل"...الصين تعلن عن إجراءات إضافية ضد المنتجات الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية.

بكين-سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن انه ابتداء من 24 أيلول/سبتمبر، سيفرض رسوماً بنسبة 10 في المائة على واردات البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار،

وكذلك إمكانية فرض تدابير تعريفية جديدة مستقبلاً. ونحن نعرب عن أسفنا الكبير لاتخاذ هذه الإجراءات وسوف نضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة للدفاع عن مصالحنا المشروعة وحرية التجارة الدولية".

© REUTERS / Hyungwon Kang "حرب تجارية"...أمريكا تفرض رسوما إضافية على البضائع الصينية

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، عن فرض رسوم جديدة يبلغ حجمها 200 مليار دولار وتبلغ نسبتها 10 في المائة. وسيصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من يوم 24 أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى أن التعريفات سترتفع إلى نسبة 25 في

المائة اعتبارا من يوم 1 كانون الثاني/يناير عام 2019 المقبل. كما لم يستبعد الرئيس ترامب اللجوء إلى المرحلة الثالثة لفرض العقوبات بما قدرها حوالي 267 مليار دولار. وذلك إذا استمرت الصين في اتخاذ إجراءات جوابية.

وكان وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة يعتزم التوجه إلى واشنطن، الأسبوع القبل، ثم اضطر الجانب الصيني إلى تغيير خططه يسبب الخطوة الأمريكية الجديد. إلا أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد.