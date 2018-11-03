شركة صينية توقع اتفاقين للنفط مع العراق والسعودية

قال مصدران مطلعان إن تشنهوا أويل الصينية الحكومية من المنتظر أن توقع اتفاقا مبدئيا يشمل مشروعا مشتركا مقترحا مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وإمدادات النفط الخام السنوية لعام 2019 في شنغهاي الأسبوع المقبل.

وسيكون الاتفاق ضمن صفقات من المتوقع إبرامها خلال معرض الصين الدولي للاستيراد خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي ستحضره آلاف الشركات الأجنبية والمشترين الصينيين لعرض فرص الاستيراد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفقا لـ "رويترز".

وسيكون من شأن المشروع المشترك بين سومو وتشنهوا، والذي ظل التفاوض مستمرا بشأنه لشهور، المساعدة في تعزيز موقف العراق في آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط والأسرع نموا في العالم، والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال أحد المصدرين، طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن المشروع الجديد سيكون مقره مدينة تيانجين الساحلية الواقعة بالقرب من بكين في شمال الصين، ولم يحدد المصدر حجم الإمدادات السنوية في الشق المتعلق بالخام.

ومن المتوقع إتمام الاتفاق بين الشركتين في نوفمبر تشرين/ الثاني تقريبا.

ومن المتوقع أيضا أن تجدد تشنهوا أويل، وهي وحدة تابعة لشركة نورينكو الصينية للدفاع، اتفاقا سنويا يتعلق بإمدادات النفط السنوية لعام 2019 خلال المعرض مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، وفقا لما ذكره المصدر دون أن يخوض في تفاصيل.

ولم يرد المتحدث باسم نورينكو على اتصالات كما لم ترد سومو وأرامكو على طلبات للتعقيب.

ومن شأن اتفاق تشنهوا مع سومو أن يعطي الصين خيارا آخر لإمدادات الخام في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لضغوط من أجل خفض مشترياتها النفطية من إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، حيث من المنتظر أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت واردات الصين من الخام العراقي إلى 32.28 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، أو ما يعادل 863 ألف برميل يوميا، بزيادة 15 بالمئة عن المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي وفقا لبيانات الجمارك الصينية.