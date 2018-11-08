"لوك أويل" لا تستبعد خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" عام 2019

وتابع: "أما في اجتماع اليوم فتطرقنا إلى السبل المحتملة للتعاون مع الدول الأخرى، حيث توصلنا من خلال هذه المناقشة، إلى اتفاق يؤكد أن هذا التعاون يعد أمرا ضروريا، لكننا لم نناقش أرقاما محددة".
يذكر أنه سبق واتفقت دول "أوبك" وعدد من الدول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا.
وبعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نهاية الأمر تم في نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد مدة سريانه لــتشمل عام 2018 بأكمله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)