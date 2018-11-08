"لوك أويل" لا تستبعد خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" عام 2019

أفاد النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" الروسية راويل ماغانوف، بأن شركة "لوك أويل" لا تستبعد أن يتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" في عام 2019.

موسكو — سبوتنيك . وقال ماغانوف، ردا على سؤال ذي صلة، عقب اجتماع عقدته وزارة الطاقة الروسية بحضور ممثلي الشركات النفطية الروسية ، اليوم الخميس 8 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "نحن لم نتطرق بعد إلى مناقشة هذه القضية إلا أنني لا أستبعد ذلك".

وتابع: "أما في اجتماع اليوم فتطرقنا إلى السبل المحتملة للتعاون مع الدول الأخرى، حيث توصلنا من خلال هذه المناقشة، إلى اتفاق يؤكد أن هذا التعاون يعد أمرا ضروريا، لكننا لم نناقش أرقاما محددة".

يذكر أنه سبق واتفقت دول "أوبك" وعدد من الدول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا.

وبعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نهاية الأمر تم في نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد مدة سريانه لــتشمل عام 2018 بأكمله.