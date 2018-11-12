البورصة السعودية ترتفع بفعل خطة نفطية

وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.8%، بعدما قال وزير الطاقة السعودي، أمس الأحد، إن المملكة ستخفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية بنحو 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما دفع خام القياس العالمي مزيج برنت للصعود بما يزيد عن 2% اليوم الاثنين، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Leah Millis البورصة السعودية تتعافى من "إعلان مقتل خاشقجي"

وارتفع سهم مصرف الراجحي القيادي 1.1%، مقدما أكبر دعم للبورصة، بينما صعد سهم مجموعة سامبا المالية 1.2%.

وقفز سهم الباحة للاستثمار والتنمية بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%، بعهدما حققت الشركة ربحا في الربع الثالث من العام بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسارة قبل عام.

وأضافت شركات أسمنت في جنوب المملكة، بالقرب من الحدود مع اليمن، إلى مكاسب أمس الأحد، مع رهان بعض المستثمرين على نهاية للحرب في اليمن، وهو ما سيزيد الطلب الإقليمي على الأسمنت لإعادة البناء. وزاد سهم أسمنت نجران 1.6%، وسهم أسمنت المنطقة الجنوبية 1.2%.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي بنحو 1%، مسجلا أسوأ أداء يومي له خلال شهرين تقريبا، تحت ضغط تراجع معظم أسهم البنوك. وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 3.9%.

وربما تكون كميات من الأموال هربت من البنوك إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي قفز سهمه 13.4%، مسجلا أعلى مستوياته فيما يزيد عن عامين ونصف العام، بعدما قال المصرف إنه سيسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 25% من أسهمه اعتبارا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي الوقت الحاضر، مسموح للمواطنين الإماراتيين فقط بتملك أسهم البنك، وشهد سهم المصرف اليوم أكبر حجم تداول منذ 10 سنوات.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8%، مدعوما بارتفاع سهم "السويدي إليكتريك" 5.4%، وسهم الشرقية للدخان 4.1%.

وقفز سهم "أوراسكوم للتنمية مصر" 9.9% إلى 5.90 جنيه مصري، بعدما قالت الشركة إن إيراداتها المجمعة نمت 38% في الربع الثالث من العام، وهو ما حفز فاروس للأوراق المالية لوصف نتائج الشركة بأنها "ممتازة".

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.5%، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية، تحت ضغط خسائر أسهم العقارات، وتراجع سهم "إعمار" العقارية 2.7%، وسهم "داماك" العقارية 1.9%.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2%، محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، 1.5%، بعدما أعلن المصرف عن تعيين عبد الله مبارك آل خليفة رئيسا تنفيذيا بالإنابة للمجموعة.

وعين علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني وزيرا للتجارة والصناعة في قطر الأسبوع الماضي.