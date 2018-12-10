إيران تصادق على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

صادق مجلس الوزراء الإيراني، مساء يوم الأحد، في جلسة برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاتفاقية المؤقتة لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

طهران — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، تم التوقيع على هذه الاتفاقية في شهر مايو المنصرم في مدينة أستانا في كازاخستان والهدف من هذه الاتفاقية إنشاء التجارة الحرة بين إيران ودول الأوراسي.

وفي نفس الاجتماع علق الرئيس الإيراني حسن روحاني على نتائج القمة الأخيرة لمنظمة أوبك واعتبر نتائج هذه القمة خسارة للولايات المتحدة.

حيث أكد الرئيس الإيراني بعد سماعه تقرير وزير النفط الإيراني بيجن زنغينه، عن القمة الأخيرة لمنظمة أوبك، أنه "على الرغم من الجهود الأميركية للتدخل في شؤون المنظمة، لحسن الحظ ومع جهود السيد زنغينه ومرونة دول الأعضاء تم تحييد التدخل الأميركي وهذه خسارة أخرى للولايات المتحدة وسياسياتها التدخلية".

وكان قد أعلن رئيس الدوما الروسي خلال لقائه الرئيس الإيراني في طهران يوم السبت، على أهمية رفع الحواجز في طريق تطوير العلاقات المصرفية بين موسكو وطهران بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفا أن "الرئيس الروسي وقع على اتفاقية التجارة الحرة بين أوراسيا وإيران ونأمل أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل البرلمان الإيراني أيضا".