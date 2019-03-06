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17:54 06 مارس/ آذار 2019
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    الدولار الأمريكي

    العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    اقتصاد
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    ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة خلال عام 2018 إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات.

    جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه عجز الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا، على الرغم من فرض إدارة ترامب رسوما على عدد من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة، بحسب "رويترز".

    دولار
    © Sputnik . Alexandr Demyanchuk
    العجز التجاري الأمريكي يرتفع خلال مارس بنسبة 43.1 بالمئة ليصل إلى 51.4 مليار دولار
    وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن قفزة بنسبة 18.8 بالمئة في العجز التجاري خلال ديسمبر/ كانون الأول، أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي.

    وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2018 ويأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.

    وكان العجز التجاري قفز بنسبة 12.1 بالمئة إلى 566.0 مليار دولار في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2016.

    وارتفع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، 8.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي.

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    عجز تجاري, أخبار, اقتصاد
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