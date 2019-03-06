العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات

جاء ذلك في الوقت الذي سجل فيه عجز الميزان التجاري ذو الحساسية السياسية مع الصين مستوى قياسيا مرتفعا، على الرغم من فرض إدارة ترامب رسوما على عدد من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة، بحسب "رويترز".
وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2018 ويأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 552.3 مليار دولار في 2017.
وكان العجز التجاري قفز بنسبة 12.1 بالمئة إلى 566.0 مليار دولار في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2016.
وارتفع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، 8.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي.
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