خسائر مالية.. أرباح "آبل" تهبط بنسبة أكثر من 8%

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة وصلت لـ8.44 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

تقرير الشركة المالي، الذي تم تسجيله في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2018 ولغاية يونيو/حزيران 2019، بلغ فيه صافي الأرباح 41.57 مليار دولار.

شهد الربع الثالث من السنة المالية، انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة وصلت لـ12.8 في المئة ليبلغ حوالي 10 مليار دولار، وحققت العائدات زيادة بمقدار 1 في المئة مايعادل 53.809 مليار دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وأشار المحللون إلى أن سبب تراجع أرباح الشركة يعود إلى انخفاض مبيعات قسم كبير من أشهر أجهزة "آيفون" الخلوية، في الوقت الذي تشهد فيه هواتف "آيفون" منافسة قوية من عملاق الهواتف الصينية "هواوي" الذي شهد ارتفاعا في عوائده خلال النصف الأول من هذا العام.