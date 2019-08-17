الصين تتخلى عن النفط الفنزويلي بسبب العقوبات الأمريكية

وحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ"، أوقفت الشركة شراء حوالي خمسة ملايين برميل من النفط، كما تخلت عن التحميل المخطط للخام على ناقلات النفط لشهر أغسطس/آب.

هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها بكين شراء النفط الفنزويلي منذ أكثر من عقد، وأاشارت الوكالة، إلى أنه في الوقت نفسه، انقطاع الإمدادات في أغسطس/آب لا يعني قطعا تاما في الاتصالات بين الصين وفنزويلا في تجارة النفط.

ولم تعلق الشركة بعد على هذه المعلومات.

يذكر أنه في شهر مايو/أيار وبعد أن أصبحت العقوبات الأمريكية قيد التنفيذ ضد إيران، أوقفت الصين شراء النفط الإيراني، ورفضت الولايات المتحدة تقديم إعفاء لشراء النفط الإيراني لكل من الهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، واضطر الجميع تنفيذ متطلبات الجانب الأمريكي.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على فنزويلا في يناير/كانون الثاني، حيث قامت بتجميد أصول شركة النفط والغاز الوطنية "PDVSA" كما تمنع التعامل معها. بعد ذلك، أصبحت الصين المستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي. وسعت السلطات الأمريكية في وقت لاحق توسيع القيود المفروضة على أي شخص يدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. والسبب في فرض عقوبات جديدة هو إحجام مادورو عن ترك منصبه، فضلاً عن خلق عقبات أمام زعيم المعارضة، خوان غوايدو.