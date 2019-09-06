البنك المركزي السويسري يستبعد طبع نقود وتوزيعها على المواطنين

متحدثا في منتدى بجامعة زوريخ اليوم الجمعة، قال توماس جوردان، رئيس البنك الوطني السويسري، إن إعطاء كل مواطن سويسري 500 فرنك سويسري (506.07 دولار) هو شيء غير منطقي ويتعارض مع دستور البلاد.

وأضاف قائلا "منح أموال مجانية هو في الواقع قرار سياسي وليس شيئا ينبغي أن يتخذه بنك مركزي".

وقال جوردان أيضا إن الاقتصاد السويسري ما زال ينمو لكن بوتيرة أبطأ، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن التضخم منخفض جدا.

وأمس الخميس، صرح جوردان، في مؤتمر اقتصادي، بأن هناك حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة السلبية في الوقت الحاضر، مؤكدا على أن فوارق أسعار الفائدة مهمة لأسواق العملات. وفقا لـ"رويترز".

وأوضح، أن "أسعار الفائدة السلبية مهمة لتنفيذ السياسة النقدية في سويسرا في الوقت الحاضر"، مضيفا أنه لا يستطيع أن يتنبأ بالفترة الزمنية اللازمة لبقائها سلبية، لكنه يفترض أنه سيحدث تطبيع لأسعار الفائدة في مرحلة ما في المستقبل.