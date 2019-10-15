الجنيه المصري يواصل ضرباته للدولار

واصل سعر الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغت قيمة التراجع حتى الآن نحو قرشين.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بقيمة تراوحت بين 3 إلى 5 قروش خلال يومي عمل في البنوك، حيث تراجع سعر الدولار أمس الاثنين وبلغت قيمة التراجع نحو قرشا واحدا.

بلغ سعر الدولار نحو 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.

وسجل سعر الدولار نحو 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية "سايب SAIB"، وبلغ سعر الدولار في البنك "التجاري الدولي - مصر"، نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيها للبيع. بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وفي نهاية الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25%، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25%.

وقال خبير اقتصادي "نشهد تدفق أموال ساخنة قبل أن تشهد العائدات مزيدا من الهبوط".

وأضاف "لا تزال عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري الأكثر جاذبية على مستوى العالم".

وأذون الخزانة بالجنيه المصري استثمار شائع بين المستثمرين الأجانب، لعائداتها المرتفعة والاستقرار النسبي للجنيه.