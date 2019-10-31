خبير: منتدى الاستثمار في الرياض والمنتدى الاقتصادي الروسي لديهما الكثير من القواسم المشتركة

يعقد منتدى Future Investment Initiative في الرياض يومي 29 و 31 أكتوبر/تشرين الأول. وكثيرا ما وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه "دافوس العربي".

وتحدث محلل دينيس ميلنيك في المجموعة المالية "كاليتا-فينانس" (خبراء اقتصاديين روس) لـ"سبوتنيك" عن المنتديات التي يمكن مقارنتها بمنتدى الاستثمار في الرياض.

وقال المحلل: "بالطبع، من الصعب التنافس مع دافوس في أي حال على الإطلاق. منتدى دافوس هو حدث عالمي، يناقش المشاكل الاقتصادية العالمية. Future Investment Initiative لا يزال منتدى إقليميًا".

ولكن يمكن مقارنته مع منتديات الاستثمار الروسية، التي تعقد في سان بطرسبورغ وسوتشي. ويعتقد الخبير أن "كل دولة كبيرة تحترم نفسها تحاول تنظيم منتدى مماثل. في روسيا، يمكن مقارنة منتديات الاستثمار في سوتشي أو سان بطرسبورغ ب Future Investment Initiative.

وتحدث الخبير عن أوجه التشابه في المنتدى "على الرغم من جميع الاختلافات في الوضع الاقتصادي في روسيا والسعودية، هناك عنصر مشترك مهم للغاية: عائدات النفط والغاز، بفضل حصول روسيا والسعودية على حصة كبيرة من الإيرادات. وفي الوقت نفسه، تسعى البلدان جاهدة لمواصلة سياسة التنويع التي تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على استخراج المعادن وتصديرها ".

في معرض حديثه عن نقاط قوة المنتدى في الرياض، أشار الخبير إلى أن: "المنتدى، أولاً، منظم بشكل مثالي، وهذا يمكن ملاحظته. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستقرار السياسي للمملكة العربية السعودية، على الرغم من بعض الصعوبات في المنطقة والمشاكل مع الجيران، يضمن ثقة المستثمرين. إن اقتصاد البلد الكبير إلى حد ما، والذي هو في الأساس مجرد انفتاح على العالم، هو الأساس الذي يجذب المستثمرين الأجانب ".