وزارة المال: عجز موازنة تركيا قرابة 15 مليار ليرة في أكتوبر

أظهرت بيانات من وزارة المال التركية، اليوم الجمعة، عجزا في الموازنة قدره 14.9 مليار ليرة (2.58 مليار دولار) على مدى أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة إن العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وبلغ عجز الموازنة 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.

وكان سعر صرف الليرة التركية قد انخفض إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 % منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية.